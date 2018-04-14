Міноборони РФ: коаліція випустила по Сирії більше ста ракет, «значна частина» була збита

При цьому підкреслюється, що жодна з випущених США і їх союзниками крилатих ракет в зону відповідальності російських підрозділів ППО не входила.

Коаліція США, Великобританії і Франції випустила по Сирії більше ста ракет, "значна частина" яких була збита сирійською системою ППО.

Про це УНІАН повідомили в Міноборони РФ.

«По військових і цивільних об'єктах Сирійської Арабської Республіки повітряними і морськими носіями США, Великобританії, Франції і було випущено понад 100 крилатих ракет і ракет класу «повітря-земля», - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що сирійська система ППО вела протиповітряний бій. Значна частина крилатих ракет та авіаційних ракет класу «повітря-земля» були збиті на підльоті до мети. Удари наносилися з двох кораблів ВМС США з Червоного моря, тактичною авіацією над акваторією Середземного моря, а також американським стратегічними бомбардувальниками B-1B з району Пов-Танф.

При цьому підкреслюється, що жодна з випущених США і їх союзниками крилатих ракет в зону відповідальності підрозділів російських ППО, які об'єкти в Тартусі і Хмеймиме, не входила.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.

Президент США Дональд Трамп відповів на слова Засипкіна, пообіцявши здійснити ракетний удар по Сирії.

У ніч на 14 квітня Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.