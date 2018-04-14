Під час атаки в Сирії США використали новий тип ракет - ЗМІ

Вартість однієї ракети складає близько 700 тисяч доларів.

За інформацією видання The Drive, під час операції у Сирії, яка відбулась ночі 13-14 квітня ВПС США використали новий тип ракет - AGM-158 JASSM.

«Ми отримали ексклюзивне фото, на якому (бомбардувальник прим ред.) B-1B, вірогідно, використовує (крилаті ракети прим. ред.) JASSM. Це перше використання цих ракет в бойових умовах», — прокоментували фото журналісти The Drive.

Станом на 2012 рік JASSM інтегрована до складу озброєння бомбардувальників B-1, B-2 і B-52, F-16 та F/A-18. Вартість однієї ракети складає близько 700 тисяч доларів.

Читайте такожТрамп заявив про готовність продовжувати відповідати на хімічні атаки режиму Асада

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія та Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. До таких дій союзники вдалися після того, як армія Асада вкотре застосувала хімічну зброю, в результаті якої загинули цивільні люди.

На підтримку дії союзників уже виступили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Європейської Ради Дональд Туск.

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про готовність продовжувати здійснювати заходи проти режиму Асада в разі появи нових хімічних атак проти цивільних громадян.