Туск про ракетні удари по Сирії: ЄС підтримує союзників

Туск зазначив, що ЄС буде стояти разом із нашими союзниками на боці справедливості.

Президент Європейської ради Дональд Туск висловив солідарність із країнами, які завдали ударів по Сирії після застосування хімічної зброї.

Про це він написав у Twitter, передає Європейська правда.

"Удари США, Франції та Великої Британії дають зрозуміти, що сирійський режим разом з Росією та Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні, не заплативши за це. ЄС буде стояти разом із нашими союзниками на боці справедливості", - написав Туск.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice. — Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018

США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.

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Британський прем’єр Тереза Мей нагадала, що причиною авіаудару по Сирії стала чергова хімічна атака в Думі, у сирійському регіоні Східна Гута.