Туск про ракетні удари по Сирії: ЄС підтримує союзників

11:22, 14 квітня 2018
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Дональд Туск / фото REUTERS

Про це він написав у Twitter, передає Європейська правда.

"Удари США, Франції та Великої Британії дають зрозуміти, що сирійський режим разом з Росією та Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні, не заплативши за це. ЄС буде стояти разом із нашими союзниками на боці справедливості", - написав Туск.

США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.

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Британський прем’єр Тереза Мей нагадала, що причиною авіаудару по Сирії стала чергова хімічна атака в Думі, у сирійському регіоні Східна Гута.

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Теги: #авіаудар в Сирії#Дональд Туск#хіматака в Сирії