Туреччина підтримала удари по Сирії, Іран – назвав злочином

Туреччина також закликає міжнародне співтовариство об'єднатися, щоб запобігти будь-яким подібним хімічним нападам у майбутньому.

Дії режиму сирійського президента Башара Асада не могли залишатися без відповіді.

Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін, коментуючи удари США, Франції і Великої Британії в Сирії, повідомляє Європейська правда з посиланням на Anadolu.

"Використання хімічної зброї є порушенням міжнародного права та злочином проти людства. Було б немислимо залишити сирійський режим, який, як відомо, 7 квітня провів хімічну атаку в Думі, - без відповіді. Ті, хто несе відповідальність за цю атаку, повинні сплатити ціну", - сказав Калін.

Туреччина також закликає міжнародне співтовариство об'єднатися, щоб запобігти будь-яким подібним хімічним нападам у майбутньому.

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"Зусиль із знищення хімічної зброї недостатньо, щоб припинити нестабільність в регіоні. Мета повинна полягати в тому, щоб закінчити війну в Сирії", - сказав він.

Іран, який підтримує війська Асада та є союзником Москви, засудив удари по Сирії, повідомляє іранське державне агентство Irna.

"Напад на Сирію є злочином, а президенти США і Франції і прем'єр-міністр Великобританії є злочинцями", - сказав верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї.

Нагадаємо, США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.

Британський прем’єр Тереза Мей нагадала, що причиною авіаудару по Сирії стала чергова хімічна атака в Думі, у сирійському регіоні Східна Гута.