Мей про удари по Сирії: повинні стримувати тих, хто використовує "паралітичну речовину на вулицях Британії"

Мей заявила, що ракетний удар по Сирії - це "чітке послання всім, хто вважає, що вони можуть безкарно використовувати хімічну зброю".

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що ракетний удар по Сирії "абсолютно в національних інтересах Англії".

Як повідомляє CNN, вона сказала, що була проведена акція по зміцненню міжнародних норм проти використання хімічної зброї, додавши, що використання "нервово-паралітичної речовини на вулицях Британії є частиною систематичної схеми ігнорування цих норм".

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Уряд Великобританії звинуватив Москву в тому, що вона відгороджується від отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичним газом "Новачок", розробленим в СРСР.

Мей заявила, що ракетний удар по Сирії - це "чітке послання всім, хто вважає, що вони можуть безкарно використовувати хімічну зброю".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сили США, Франції і Великобританії завдали ракетного удару по трьом містам в Сирії у відповідь на хімічну атаку в місті Дума.

Американський президент Дональд Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.