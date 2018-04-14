НАТО скликає термінове засідання для обговорення удару по Сирії

Метою є інформування Північноатлантичної ради щодо останніх подій у Сирії.

Цього вечора Північноатлантична рада зустрінеться на рівні послів в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

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"Мета зустрічі полягає в тому, щоб Франція, Сполучене Королівство та Сполучені Штати могли поінформувати Раду з приводу останніх подій у Сирії", - йдеться у повідомленні.

Після зустрічі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе прес-конференцію.

Захід буде доступний у прямому ефірі на супутнику та на веб-сайті НАТО. Трансляція буде вестися англійською та французькою мовами.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями атаки були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт.

Американський президент Дональд Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.

НАТО і Євросоюз висловили підтримку діям США і союзників у Сирії.