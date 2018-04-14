НАТО підтримало нанесення ракетних ударів по Сирії

Столтенберг зазначив, що НАТО послідовно засуджує хіматаки, що продовжуються в Сирії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав ракетні удари США, Франції та Великої Британії по Сирії.

Заяву Столтенберга опубліковано на сайті Північно-Атлантичного альянсу.

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"Я підтримую дії, вжиті Сполученими Штатами, Великою Британією та Францією щодо об'єктів, пов'язаних із хімічною зброєю сирійського режиму. Це скоротить можливості режиму для подальших хіматак проти населення Сирії", - сказано в тексті заяви.

Столтенберг зазначив, що НАТО послідовно засуджує хіматаки, що продовжуються в Сирії, і явно порушують міжнародні договори і норми. "Використання хімзброї є неприйнятним, а відповідальні особи повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс "вважає використання хімічної зброї загрозою міжнародному миру і безпеці".

З метою захисту конвенції про заборону хімічної зброї потрібні "спільна та ефективна відповідь міжнародної спільноти", заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.