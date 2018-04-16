Голова МЗС Британії: режим Асада "не такий дурний, щоб влаштувати ще одну хіматаку"

Лондон не прагне ескалації ситуації в Сирії, але і надалі чинитиме тиск на Дамаск, зазначив Борис Джонсон.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив про відсутність на даний момент пропозицій щодо наступного удару по Сирії.

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Про це глава британського МЗС сказав у ефірі телеканалу BBC, передає DW.com.

Водночас він попередив, що в разі можливих хімічних атак з боку військ сирійського правителя Башара Асада Великобританія та її союзники обдумуватимуть заходи у відповідь. "Певна річ, ми з союзниками розглянемо варіанти", - заявив Джонсон.

Британський урядовець також визнав, що режим Асада "не такий дурний, щоб влаштувати ще одну хімічну атаку", цитує інформагенція Reuters.

Щодо завданих ударів, завданих США, Францією та Великобританією по хімічних об'єктах у Сирії, то метою цього кроку було попередити сирійський уряд про неприпустимість подальшого застосування бойових отруйних речовин, а також переконати Башара Асада сісти за стіл переговорів, пояснив Джонсон. Хоч Лондон не прагне ескалації ситуації в Сирії, він і надалі чинитиме тиск на Дамаск, щоб змусити Асада до переговорного процесу, запевнив керівник британського зовнішньополітичного відомства. Водночас він висловився за подальшу співпрацю з Росією попри наявне на сьогодні напруження у відносинах.