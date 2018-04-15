У Пентагоні повідомили деталі ударів по об’єктах у Сирії

США, Велика Британія та Франція запускали ракети з Червоного моря, північної частини Арабської затоки та зі східної частини Середземного моря.

У Департаменті оборони Сполучених Штатів Америки повідомили деталі завдання ударів по об’єктам у Сирії у відповідь на ймовірне застосування сирійськими військами хімічної зброї проти цивільного населення у місті Дума.

Подробиці операції повідомив генерал-лейтенант Сухопутних військ США Кеннет Маккензі на брифінгу, повідомляє сайт Пентагону.

"Продемонструвавши потужну єдність союзників, ми випустили 105 ракет по трьох цілях. Це істотно вплине на здатність сирійського режиму розробляти, зберігати та застосовувати хімічну зброю у майбутньому", - заявив Маккензі.

Зокрема, по дослідницькому центру Баржа поблизу Дамаска було випущено 76 ракет, з яких 57 крилатих ракет наземного базування "Томагавк" та 19 крилатих ракет класу "повітря-земля" JASSM. За словами Маккензі, згідно з попередніми даними, цей об'єкт було знищено. Також в Дамаску зруйновано ще три будівлі.

Крім того, ще 22 ракети було випущено по сховищу хімічної зброї в Хім Шіншар, що розташовувалося на захід від міста Хомс. Маккензі уточнив, що по цьому об'єкту удари завдали війська усіх трьох країн - США, Великої Британії та Франції.

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Ще 7 ракет "Скаут" було випущено по бункеру з хімічною зброєю в Хім Шіншар. За попередніми оцінками, ракети зруйнували цей бункер.

Також генерал-лейтенант повідомив, що ракети було запущено з військово-повітряних і військово-морських платформ Британії, Франції та США у Червоному морі, північної частини Арабської затоки та зі східної частини Середземного моря, а також із бомбардувальників.

"Ми переконані, що усі наші ракети досягли своїх цілей. Наприкінці нашої місії зі здійснення ударів усі наші літаки повернули на свої бази", - сказав він.

При цьому Маккензі заявив, що сирійські війська випустили понад 40 ракет класу "повітря-земля", однак більшість з них були запущені після останнього удару союзників.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах у Сирії, які ймовірно пов'язані з виробництвом та зберіганням хімічної зброї. Операція стала відповіддю на ймовірне застосування хімічної зброї в місті Думі в Східній Гуті, де 7 квітня загинуло від 70 до 100 осіб.