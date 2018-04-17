У Вірменії обрали нового прем'єра незважаючи на масові протести

Кандидатура Сержа Саргсяна була висунута правлячою Республіканською партією Вірменії.

Парламент Вірменії у вівторок, 17 квітня, обрав екс-президента Сержа Саргсяна новим прем'єр-міністром республіки.

Про це повідомляє NEWS.am.

На проведеному спеціальному засіданні національних Зборів за Саргсяна проголосували 77 депутатів, проти 17.

Видання нагадує, що кандидатура Сержа Саргсяна була висунута правлячою Республіканською партією Вірменії.

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Вперше у Вірменії обирається прем'єр-міністр після прийнятих Конституційних змін.

Як передає видання "Новости-Армения", повноваження Сержа Саргсяна були припинені 9-го квітня після обрання четвертого президента Вірменії Армена Саркісяна, який став першим главою держави, обраним парламентом після переходу країни в 2015 році до парламентської форми правління.

На тлі висунення кандидата в прем'єр-міністри, вірменська опозиція проводить масові акції протесту, виступаючи проти кандидатури Сержа Саргсяна.

Демонстранти блокують центр Єревану з 13 квітня. Прилеглий до площі Франції проспект Баграмяна перекритий силами поліції, стягнута спецтехніка, в тому числі водомет і бронемашини.

За словами оппозицыонера Нікола Пашиняна, поліція 17 квітня доставила у відділення кілька десятків учасників протестного руху.

"За нашими даними, в поліцію відвезли 30 осіб. Це нічого не змінює. Ми продовжуємо нашу тактику, хаотично пересуваємося і перекриваємо вулиці", - повідомив Пашинян журналістам.

Серж Саргсян вже займав пост прем'єра Вірменії в 2007 - 2008 роках. У лютому 2008-го він був обраний президентом країни і після переобрання у 2013-му залишався на посту глави держави до 9 квітня поточного року.