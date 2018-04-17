Революція по-вірменськи: у Єревані відбуваються сутички протестувальників із поліцією (фоторепортаж)
14:24, 17 квітня 2018Світ
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У зіткненнях протестувальників із поліцією в Єревані є постраждалі з обох сторін. У столицю стягнута спецтехніка, у тому числі водомет і бронемашини.
Ілюстрація / REUTERS
У Вірменії лідер опозиції Нікол Пашинян оголосив про початок "оксамитової революції". Він демонстративно порвав повідомлення поліції і заявив, що починаються "тотальні акції непокори". У зіткненнях протестувальників із поліцією є постраждалі з обох сторін. Між тим парламент призначає колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єром - що і стало причиною масової акції протесту.
Як повідомляв УНІАН, демонстранти блокують центр Єревану з 13 квітня. Прилеглий до площі Франції проспект Баграмяна перекритий силами поліції, стягнута спецтехніка, в тому числі водомет і бронемашини.
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