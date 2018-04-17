Революція по-вірменськи: у Єревані відбуваються сутички протестувальників із поліцією (фоторепортаж)

У зіткненнях протестувальників із поліцією в Єревані є постраждалі з обох сторін. У столицю стягнута спецтехніка, у тому числі водомет і бронемашини.

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