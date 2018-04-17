Революція по-вірменськи: у Єревані відбуваються сутички протестувальників із поліцією (фоторепортаж)

14:24, 17 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляв УНІАН, демонстранти блокують центр Єревану з 13 квітня. Прилеглий до площі Франції проспект Баграмяна перекритий силами поліції, стягнута спецтехніка, в тому числі водомет і бронемашини.

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Новина в сюжеті: Протести в Єревані
Теги: #протести#Вірменія#Революція#Єреван#Серж Саргсян