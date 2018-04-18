У Британії почали розслідування проти пропагандистського телеканалу Russia Today

Британський медіарегулятор побачив у роботі RT порушення принципу об'єктивності.

Британський телекомунікаційний регулятор Ofcom відкрив сім розслідувань щодо російського пропагандистського телеканалу Russia Today.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, медіарегулятор побачив у роботі RT порушення принципу об'єктивності, це стосується як інформаційних, так і повсякденних програм, що виходять на російському телеканалі.

До недавнього часу число претензій до "ТВ-Новости" - компанії, яка забезпечує мовлення RT в Британії - не виходило за допустимі рамки, заявляє регулятор.

Однак з моменту подій в британському Солсбері, де був отруєний екс-співробітник російських спецслужб Сергій Скрипаль і його донька Юлія, на телеканалі RT спостерігається значне збільшення числа програм, які потребують розгляду на предмет можливого порушення правил, встановлених Ofcom.

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Результати розслідування будуть оприлюднені незабаром, йдеться в повідомленні.

Британський телекомунікаційний регулятор Ofcom - незалежна організація, що не знаходиться у підпорядкуванні в уряду.

Подібні розслідування щодо RT Ofcom вже проводив. Так, у листопаді 2014 року Ofcom угледів порушення в роботі RT - тоді мова йшла про чотири сюжети, пов'язані з освітленням російської агресії в Україні.

Претензії британського регулятора полягали в тому, що телеканал представляє події в Україні виключно з позиції російської влади, в той час як, згідно з британським кодексом мовлення, всі питання, а особливо ті, що стосуються важливих політичних подій, що викликають протиріччя, повинні освітлюватися неупереджено.

Ofcom попередив телеканал, що якщо подібні порушення повторяться, то регулятор розгляне можливість подальших дій, у тому числі введення санкцій.