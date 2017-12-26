Пропагандисти Russia Today зняли відео, як Дід Мороз бере в заручники Санта Клауса

Пропагандисти російського телеканалу Russia Today зняли відео, в якому Дід Мороз бере в заручники Санта Клауса.

Як йдеться в сюжеті ТСН, події ніби відбуваються у Сполучених Штатах. За сценарієм, у ніч проти Різдва маленький хлопчик чекає на Санту, готує для нього печиво із молоком. Але коли він прокидається вночі, щоби подивитися на свої подарунки, то бачить Санта Клауса зв'язаним, із кляпом у роті.

Дід Мороз, що стоїть поруч, побачивши хлопчика, вимагає від нього прочитати віршик. Малюк лякається, але підкорюється вимозі.