ОЗХЗ через обстріл місії ООН відклала початок розслідування хіматаки в Сирії

Голова ОЗХЗ заявив, що дозволить проведення розслідування лише за умови встановлення безпечної ситуації, а також якщо інспектори отримають безперешкодний доступ до потрібних місць.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в середу, 18 квітня, вирішила відкласти початок розслідування щодо ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Як передає DW.com, рішення пов'язане з несприятливою безпековою ситуацією в місті, про що заявили в Департаменті безпеки Організаціїї Об'єднаних Націй (ДБ ООН), офіцери якого мають гарантувати безпеку експертів ОЗХЗ і відправилися в Думу напередодні прибуття останніх.

Читайте такожПісля недавніх ракетних ударів Сирія не зможе виробляти хімзброю - МЗС Франції

В одній із двох позицій, які відвідали офіцери ДБ ООН, "команда потрапила під вогонь зі стрілецької зброї, також стався вибух", повідомив генеральний директор ОЗХЗ Ахмет Узюмджу. Він не зазначив, хто саме відкрив вогонь по місії ООН.

Голова ОЗХЗ заявив, що дозволить проведення розслідування лише за умови встановлення безпечної ситуації, а також якщо інспектори отримають безперешкодний доступ до потрібних місць. "Цей інцидент знову підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію, в якій місія має працювати, і ризики для безпеки, які постають перед нашими співробітниками", - заявив Узюмджу.

Експерти організації прибули до столиці Сирії Дамаска ще у суботу, 14 квітня, але змогли потрапити в Думу лише 17 квітня. Західні країни закинули сирійському уряду і Росії, яка його підтримує, навмисне затягування процесу. У Москві закиди відкинули, пояснивши затримку прибуття експертів хиткою безпековою ситуацією.