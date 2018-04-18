Отруєння Скрипаля: ОЗХО спростували брехливу заяву Лаврова про "хімзброю НАТО"

Жодна з чотирьох лабораторій, які проводили аналіз для ОЗХО, не виявила речовини BZ, про яку говорив Лавров.

Жодна з чотирьох лабораторій, уповноважених Організацією по забороні хімічної зброї (ОЗХО), не виявила речовини BZ ні в одному із зразків, взятих у Солсбері на місці отруєння Скрипалів.

Як передає РБК, про це заявив на засіданні виконавчої ради ОЗХО постійний представник Великобританії Пітер Вілсон.

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У суботу, 14 квітня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на асамблеї Ради із зовнішньої і оборонної політики заявив, що у Москви є висновок швейцарської лабораторії міста Шпіц, в якому зазначається, що в інциденті у Солсбері могла бути використана нервово-паралітична отруйна речовина BZ. Він розповів, що наявність BZ було підтверджено в ході експертизи.

Швейцарська хімічна лабораторія у Шпиці, про яку говорив Лавров, в неділю випустила повідомлення про те, що ідентифікація "Новачка" не підлягає сумніву.

В інтерв'ю Бі-бі-сі 16 квітня Лавров повторив, що лабораторія ідентифікувала BZ, яка могла бути використана разом з іншою отруйною речовиною.

Як повідомляв УНІАН, країни G7 закликали Росію терміново відповісти на всі питання про отруєння Скрипаля.