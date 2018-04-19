ЗМІ назвали ймовірні місця майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Серед потенційних місць проведення зустрічі – Прага, Варшава, Хельсінки, Стокгольм, Осло або Женева.

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Таїланді, Сінгапурі або Монголії, або в одному з європейських міст.

Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Bloomberg, передає Радіо Свобода.

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Дональд Трамп раніше заявив, що розглядає п'ять міст для зустрічі Кім Чен Ином, яка запланована на початок червня. Політики мають намір обговорити ядерне роззброєння КНДР. Серед потенційних місць проведення зустрічі, за даними джерел Bloomberg, – Прага, Варшава, Хельсінки, Стокгольм, Осло або Женева.

Крім того, як стверджується, адміністрація Трампа не виключає зустріч в Улан-Баторі, Бангкоку або Сінгапурі. При цьому, пише Bloomberg, переговори на території Південної та Північної Кореї, а також Китаю повністю виключені.

Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з Кім Чен Ином у березні. Діючі американські президенти ніколи не зустрічалися з північнокорейськими керівниками. Точна дата і місце проведення зустрічі поки невідомі.