Трамп розповів про прямі переговори з КНДР "на надзвичайно високому рівні"

Дипломати США готують зустріч Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Американські посадовці провели прямі переговори з Північною Кореєю про проведення історичного саміту з лідером КНДР.

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Про це заявив президент Дональд Трамп під час зустрічі у штаті Флорида з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає ВВС.

"У нас були прямі переговори ... на надзвичайно високому рівні", - сказав він, додавши, що для зустрічі з Кім Чен Ином розглянуті п'ять місць.

Абе високо оцінив "мужність" президента США щодо наміру зустрітися з лідером Північної Кореї.