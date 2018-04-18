Трамп розповів про прямі переговори з КНДР "на надзвичайно високому рівні"
02:33, 18 квітня 2018Світ
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Дипломати США готують зустріч Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Дональд Трамп / REUTERS
Американські посадовці провели прямі переговори з Північною Кореєю про проведення історичного саміту з лідером КНДР.
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Про це заявив президент Дональд Трамп під час зустрічі у штаті Флорида з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає ВВС.
"У нас були прямі переговори ... на надзвичайно високому рівні", - сказав він, додавши, що для зустрічі з Кім Чен Ином розглянуті п'ять місць.
Абе високо оцінив "мужність" президента США щодо наміру зустрітися з лідером Північної Кореї.
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