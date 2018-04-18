Трамп розповів про прямі переговори з КНДР "на надзвичайно високому рівні"

02:33, 18 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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Про це заявив президент Дональд Трамп під час зустрічі у штаті Флорида з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає ВВС.

"У нас були прямі переговори ... на надзвичайно високому рівні", - сказав він, додавши, що для зустрічі з Кім Чен Ином розглянуті п'ять місць.

Абе високо оцінив "мужність" президента США щодо наміру зустрітися з лідером Північної Кореї.

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Теги: #КНДР#Дональд Трамп