На Кубі обрали наступника глави держави Рауля Кастро

Новим лідером Куби став Мігель Діас-Канель.

Національна асамблея Куби вибрала головою державної ради Мігеля Діаса-Канеля, який до цього обіймав посаду віце-голови органу.

Про це повідомляє Reuters. Мігель Діас-Канель став першою з 1959 року особою на чолі Куби, яка не носить прізвища Кастро. Після того, як країна позбавилася від американського протекторату, її очолив Фідель Кастро. Після того, як він серйозно захворів у 2006 році, виконуючим обов'язки голови Державної ради і уряду став його молодший брат Рауль.

Читайте такожНа Кубі померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро

У 2008 році Рауль Кастро був офіційно затверджений главою держави. Очікується, що він залишиться на чолі Комуністичної партії країни після того, як залишив пост голови Державної ради і уряду.

Раніше повідомлялося, що старший син Фіделя Кастро, 68-річний Фідель Кастро Діас-Баларт, якого на Кубі називали Фіделіто через схожість з батьком, вчинив самогубство на Кубі.