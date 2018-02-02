Старший син Фіделя Кастро скоїв самогубство

Останні 9 місяців Фідель Кастро Діас-Баларт проходив лікування у зв'язку з глибокою депресією.

Старший син Фіделя Кастро, 68-річний Фідель Кастро Діас-Баларт, якого на Кубі називали Фіделіто через схожість із батьком, скоїв самогубство на Кубі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на кубинські державні ЗМІ.

Зазначається, що останні 9 місяців Кастро Діас-Баларт проходив лікування у зв'язку з глибокою депресією. Спочатку він перебував у госпіталі, а потім був переведений на амбулаторне лікування.

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Фідель Кастро Діас-Баларт народився в 1949 році в Гавані (Куба).

В 1968 році вступив у Воронезький державний університет (СРСР), після двох курсів перевівся в Московський державний університет, який закінчив за спеціальністю "ядерна фізика". У 1974-1978 роках був аспірантом в аспірантурі Інституту атомної енергії в Дубні.

З 2004 року є радником з науки Державної ради Куби. З 2012 року є заступником президента Кубинської академії наук.

Батько Кастро Діас-Баларт, лідер кубинської революції Фідель Кастро помер 25 листопада 2016 року у віці 90 років. За 10 років до цього він передав свої повноваження глави держави молодшому братові Раулю.