Щоб не плутали зі Швейцарією: король Свазіленду повернув країні історичну назву

На відміну від низки інших колишніх британських колоній, Свазіленд не змінював свою назву після здобуття незалежності.

Король Свазіленду Мсваті Третій перейменував країну в Королівство еСватіні або "Земля свазі".

Про це він оголосив під час святкування 50-річчя незалежності від британського правління, передає Радіо Свобода.

Читайте такожУряд Македонії готовий змінити назву країни задля врегулювання суперечки з Грецією

Монарх заявив, що країна "повертається до свого початкового імені".

На відміну від низки інших колишніх британських колоній, Свазіленд не змінював свою назву після здобуття незалежності. Король раніше неодноразово використовував назву "Земля свазі" на публічних заходах, у тому числі і на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. За словами монарха, Свазіленд (Swaziland) нерідко плутали зі Швейцарією (Switzerland) через схоже написання.

Мсваті Третій – це останній абсолютний монарх Африки. Його влада на території Свазіленду необмежена. Країна здобула незалежність у 1968 році, до цього часу вона перебувала під протекторатом Великобританії.