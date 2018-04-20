Путін не говорив Трампу про те, що в Росії найгарніші повії - Кремль

Президент Путін не міг такого казати і не говорив президенту Трампу, заявляють у Кремлі.

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не говорив президенту Дональду Трампу про те, що в Росії найгарніші повії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи ознайомилися в Кремлі з мемуарами колишнього директора Джеймса Комі. Він документує розмови з Трампом, в тому числі спогади президента США про те, що Путін говорив йому, що «в Росії найгарніші повії у світі»

«Якщо так написано у книзі, то як мінімум ця частина не відповідає дійсності. Президент Путін не міг такого казати і не говорив президенту Трампу, тим більше якщо врахувати, що до того як Трамп став президентом вони жодного разу не спілкувалися», - сказав Пєсков.

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При цьому він підкреслив, що в Кремлі книгу не читали, тому не готові судити про її інший зміст.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2017 року Путін заявив, що у замовників компромату проти обраного президента США Дональда Трампа немає моральних обмежень.

«Трамп приїхав і одразу ж побіг зустрічатися з московськими повіями? Це людина, по-перше, вже доросла, а по-друге, багато років займався організацією конкурсів краси, спілкувався з найкрасивішими жінками світу», - сказав Путін.

«Знаєте, я насилу можу уявити, що він побіг у готель зустрічатися з нашими дівчатами зі зниженою соціальною відповідальністю, хоча вони найкращі в світі, але сумніваюся, що Трамп клюнув на це», - підкреслив він.

На думку Путіна, проституція – «це жахливе соціальне явище, адже молоді жінки займаються цим, тому що не можуть інакше себе забезпечити, і це значною мірою вина суспільства і держави».

«А ось люди, які замовляють фальшивки подібного роду, що зараз поширюються проти обраного президента США, фабрикують і використовують у політичній боротьбі, гірше, ніж повії, у них немає взагалі ніяких моральних обмежень», - вважає Путін.