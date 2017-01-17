Путін заговорив про "відсутність моральних обмежень" і "деградацію політичних еліт" на Заході

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на спільній прес-конференції в Москві з президентом Молдови Ігорем Додоном.

«Трамп приїхав і одразу ж побіг зустрічатися з московськими повіями? Ця людина, по-перше, вже доросла, а по-друге, багато років займалася організацією конкурсів краси, спілкувалася з найкрасивішими жінками світу», - сказав Путін.

«Знаєте, я насилу можу уявити, що він побіг у готель зустрічатися з нашими дівчатами зі зниженою соціальною відповідальністю, хоча вони найкращі в світі, але сумніваюся, що Трамп клюнув на це», - підкреслив він.

На думку Путіна, проституція – «це жахливе соціальне явище, адже молоді жінки займаються цим, тому що не можуть інакше себе забезпечити, і це значною мірою вина суспільства і держави».

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«А ось люди, які замовляють фальшивки подібного роду, що зараз поширюються проти обраного президента США, фабрикують і використовують у політичній боротьбі, гірше, ніж повії, у них немає взагалі ніяких моральних обмежень», - вважає Путін.

Він заявив, що Росія постійно має справу з такими людьми, опонентами.

«Те, що такі методи використовуються проти обраного президента США, – унікальний випадок, такого ніколи не було. Це говорить про значний рівень деградації політичних еліт на Заході і в США», - упевнений президент РФ.