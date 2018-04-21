Держдеп назвав уряд РФ "морально недостойним" через щоденні порушення прав людини (відео)

У Держдепі заявили, що Сполучені Штати мають бути прикладом для інших країн, підтримуючи справедливе і ефективне управління на основі верховенства права і поваги до прав людини.

Державний департамент назвав Китай, Росію, Іран та Північну Корею «морально недостойними» урядами, які щодня порушують права людини в своїх кордонах, стаючи «силами нестабільності».

Як передає Голос Америки, під час презентації звіту Держдепартаменту з дотримання прав людини у 2017 році, виконуючий обов’язки державного секретаря США Джон Салліван нагадав, що «Стратегія США з національної безпеки» наголошує, що корупційне та слабке управління є загрозою для світової стабільності та американських інтересів.

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«Деякі уряди не можуть утримувати безпеку і забезпечувати основоположні потреби власних народів, а інші просто не бажають це робити», - наголосив Салліван.

«Держави, які обмежують свободу волевиявлення і мирних зібрань, які дозволяють чинити насильство проти релігійних, етнічних та інших меншин, або завдають шкоди основоположній гідності людини є непорядними і шкодять нашим інтересам», - зазначив він.

Салліван заявив, що Сполучені Штати мають бути прикладом для інших країн, підтримуючи справедливе і ефективне управління на основі верховенства права і поваги до прав людини.

«Сполучені Штати продовжать підтримувати тих у світі, хто бореться за людську гідність та свободу», - сказав він.