КНДР припиняє ядерні випробування і закриває полігон

Північна Корея припинить ядерне випробування в північній частині країни, "щоб підтвердити обіцянку припинити ядерні випробування".

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив, що країна припинить ядерні та ракетні випробування і закриває випробувальний ядерний полігон у північному районі.

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Про це з посиланням на північнокорейське Центральне інформаційне агентство (KCNA) повідомляє Yonhap.

«З 21 квітня Північна Корея припинить ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет», - йдеться в повідомленні агентства.

«Північ припинить ядерне випробування в північній частині країни, щоб підтвердити обіцянку припинити ядерні випробування», – наголошується в заяві.

Рішення, за даними KCNA, було прийнято на пленарному засіданні центрального комітету правлячої робочої партії Північної Кореї (WPK) в п'ятницю.