Євросоюз вкладе 5 мільярдів євро у військові розробки після 2020 року

EDIDP може залучати фінансування держав-членів з очікуваним ефектом п'ятикратного збільшення.

Глава Європейського оборонного агентства (EDA) Хорхе Домек повідомив, що країни Євросоюзу після 2020 року мають намір вкласти в оборонні технології близько 5 млрд євро.

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«Запланований бюджет Європейської програми розвитку оборонної промисловості (EDIDP) істотний: 500 млн євро на 2019-2020 роки, з перспективою ще більш істотної програми в рамках подальшої багаторічної фінансової платформи ЄС з ймовірним річним бюджетом в 1 млрд євро,- зазначає Домек у статті для королівського інституту Елькано.- В залежності від застосування різних ставок співфінансування, передбачених регулюванням, EDIDP може залучати фінансування держав-членів з очікуваним ефектом п'ятикратного збільшення, що потенційно може забезпечити загальний обсяг інвестицій у розвиток оборонного потенціалу в 5 млрд євро щорічно після 2020 року».

EDA, штаб-квартира якої знаходиться в Брюсселі, було створено в 2004 для підтримки оборонного потенціалу країн ЄС та військового співробітництва між ними. У березні 2018 року рада ЄС схвалила план дій з реалізації спільної оборонної програми між 25 країнами союзу.