Туреччина заявила про успішне випробування балістичних ракет
02:40, 26 березня 2018Світ
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Тестові запуски ракет Gökdoğan і Bozdoğan були проведені з військового полігону в Синопі. Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.
REUTERS
Туреччина провела успішні випробування перших балістичних ракет власної розробки.
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Як передає Anadolu, тестові запуски ракет Gökdoğan і Bozdoğan були проведені з військового полігону в Синопі. Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.
Розробкою ракет займаються фахівці Ради з науково-технічних досліджень Туреччини та Науково-дослідного інституту оборонної промисловості.
Gökdoğan - ракета малого і середнього радіусу дії, а ракети Bozdoğan «здатні вражати цілі на великих відстанях».
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