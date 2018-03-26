Туреччина заявила про успішне випробування балістичних ракет

Тестові запуски ракет Gökdoğan і Bozdoğan були проведені з військового полігону в Синопі. Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.

Туреччина провела успішні випробування перших балістичних ракет власної розробки. Читайте такожТуреччина встановила контроль над регіоном Афрін в Сирії Як передає Anadolu, тестові запуски ракет Gökdoğan і Bozdoğan були проведені з військового полігону в Синопі. Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення. Розробкою ракет займаються фахівці Ради з науково-технічних досліджень Туреччини та Науково-дослідного інституту оборонної промисловості. Gökdoğan - ракета малого і середнього радіусу дії, а ракети Bozdoğan «здатні вражати цілі на великих відстанях».

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