Меню першого обіду на борту "Титаніка" продали за 140 тисяч доларів

Обід був поданий у перший день ходових випробувань пароплава для його офіцерів 2 квітня 1912 року.

У Великобританії на аукціоні Henry Aldridge & Son продано меню першого обіду на затонулому лайнері "Титанік" за 100 тисяч фунтів стерлінгів (140 тисяч доларів).

Про це пише 24 канал з посиланням на BBC.

За словами акціонера Аллан Алдріджа, це меню "одне з найрідкісніших у світі", адже відомо про ще один екземпляр меню того дня. Він належав п'ятому офіцерові Гарольду Лоува і був проданий за 40 тисяч доларів у 2004 році.

Читайте такожУ Британії лист з "Титаніка" продали за рекордну суму (фото)

Обід був поданий у перший день ходових випробувань пароплава для його офіцерів 2 квітня 1912 року. Меню забрав, судячи з позначками на ньому, другий офіцер Чарльз Лайтхоллер, який вижив при аварії корабля.

Зазначимо, окрім меню першого обіду, на аукціоні продано бейдж потонулого разом з кораблем стюарда Томаса Мюллена – за 57 000 фунтів стерлінгів (79 797 доларів) і ключі від штурманської рубки за 78 000 фунтів стерлінгів (109 197 доларів).

Нагадаємо, меню з "Титаніка" продали на аукціоні за 76 тисяч фунтів стерлінгів. Продане меню датується 14 квітнем 1912 року - останнім днем лайнера. Зокрема у жовтні 2017 року на тому ж аукціоні за 166 тисяч доларів було продано лист загиблого при аварії корабля пасажира "Титаніка".