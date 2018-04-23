Теракт під час реєстрації виборців у Кабулі: загинули 57 людей, у тому числі 21 жінка і 5 дітей
02:32, 23 квітня 2018Світ
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Смертник влаштував вибух поблизу черги біля входу до центру реєстрації виборців у столиці Афганістану, кількість жертв зросла до 57 осіб.
Місце теракту в Кабулі / REUTERS
За останніми офіційними даними, внаслідок вибуху в столиці Афганістану, Кабулі, кількість загиблих зросла до 57 осіб.
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Як повідомляє ВВС, серед загиблих – 21 жінка і 5 дітей. Ще 119 осіб зазнали поранень.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, у столиці Афганістану Кабулі смертник влаштував вибух поблизу черги біля входу до центру реєстрації виборців.
Раніше повідомлялось про 48 жертв і понад 100 поранених. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».
На жовтень 2018 року у країні заплановані вибори у парламент та до окружних рад, реєстрація виборців стартувала 14 квітня.
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