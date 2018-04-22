Кількість жертв вибуху в Кабулі зросла до 48

У лікарнях перебуває понад сотня людей із пораненнями.

Кількість загиблих внаслідок вибуху в центрі реєстрації виборців в столиці Афганістану Кабулі зросла до 48 осіб.

Про повідомляє TOLO News з посиланням на офіційного представника Міністерства охорони здоров'я країни Вахіда Маджрука.

За словами чиновника, серед убитих 22 чоловіки, 21 жінка і п'ять дітей. Крім цього, 112 осіб отримали поранення.

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Маджрука зазначив, що жертвами стали всі цивільні особи. Він також додав, що більшість із загиблих стояли в черзі до центру реєстрації виборців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, у столиці Афганістану Кабулі смертник влаштував вибух поблизу черги біля входу до центру реєстрації виборців.

Раніше повідомлялось про 31 жертву і понад 50 поранених.

Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».

Парламентські вибори в країні та до окружних рад заплановано на жовтень 2018 року, реєстрація виборців стартувала 14 квітня.