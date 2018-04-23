Протести в Нікарагуа: загинули 25 осіб, журналіста застрелили в прямому ефірі (відео)

Протестувальники використовують саморобні гранатомети.

У Нікарагуа вже кілька днів тривають зіткнення поліції і мітингувальників, які виступають проти реформи соціального забезпечення.

Як передає DW, щонайменше 25 людей загинули під час зіткнень демонстрантів з поліцією, постраждали більше 100. Також стало відомо про смерть журналіста, невідомий застрелив його під час прямого ефіру.

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Зіткнення відбуваються одразу в декількох містах, зокрема в столиці Манагуа. Поліція застосувала проти маніфестантів гумові кулі і сльозогінний газ. Учасники акцій протесту використовують проти поліції камені. Повідомляється і про застосування вогнепальної зброї. Також використовуються саморобні гранатомети.

Масові протести в Нікарагуа тривають з 18 квітня. Мітингувальники виступають проти реформи соціального забезпечення. Реформа передбачає збільшення відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення допомоги. На тлі протестів ЗМІ публікують фото порожніх полиць у супермаркетах.

Нікарагуа - одна з найбідніших країн у Західній півкулі, країна переживає фінансову кризу. Президент країни Даніель Ортега перебуває при владі з 2006 року, протестувальники звинувачують його в корупції, авторитарному правлінні та незаконному збагаченні його сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Венесуелі бунт ув'язнених завершився пожежею в поліцейській дільниці, загинули 68 людей.