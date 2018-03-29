У Венесуелі бунт ув'язнених завершився пожежею на поліцейській дільниці, загинули 68 осіб (відео)

Деякі із загиблих згоріли живцем, інші задихнулися в диму. Крім ув'язнених загинули дві жінки, що відвідували їх.

Пожежа в ізоляторі тимчасового тримання при поліцейській дільниці в місті Валенсія у Венесуелі забрала життя 68 осіб, повідомляє місцева влада. За їхніми даними, ув'язнені підпалили матраци, щоб вирватися на волю.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, щоб витягнути людей з палаючого будинку, рятувальникам довелося ламати стіни. Деякі із загиблих згоріли живцем, інші задихнулися в диму.

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Коли стало відомо про інцидент, біля дільниці зібралися родичі ув'язнених і стали намагатися прорватися в палаючу будівлю. Поліція застосувала сльозогінний газ після того, як в одного з поліцейських був кинутий камінь.

Більшість загиблих - в'язні, однак також загинули дві жінки, які відвідували арештантів, повідомив головний прокурор штату Карабобо. У штаті оголошено траур.

За даними неурядової організації Una Ventana a la Libertad ("Вікно у свободу"), яка відстежує умови утримання у в'язницях, один з ув'язнених заволодів зброєю і вистрілив у ногу поліцейському. Незабаром після цього в камерах підпалили матраци, і вогонь стрімко поширився.

Венесуельські в'язниці відомі своєю переповненістю. Також в них широко поширене насильство, нерідко спалахують бунти в'язнів. У серпні 2017 року 37 осіб загинули в поліцейській дільниці в штаті Амасонас. У січні 2013 року понад 60 ув'язнених загинули у в'язниці в Баркісімето.

Проблема переповнення в'язниць у Венесуелі посилюється економічною кризою. Влада розміщує ув'язнених у тимчасових приміщеннях, таких як поліцейський відділок у Валенсії. В деяких ділянках міститься в п'ять разів більше ув'язнених, ніж передбачено нормами, стверджує глава Una Ventana a la Libertad Карлос Ньєто. За даними організації, в минулому році від насильства, хвороб і недоїдання в тимчасових в'язницях померло 65 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Венесуелі підлітка вбили і з'їли через два долари.