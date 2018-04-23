Країни "Великої сімки" виступили за продовження санкцій проти РФ
07:49, 23 квітня 2018Світ
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Голови МЗС країн G7 підтвердили, що вони виступають за територіальну цілісність.
Підтримка України не зменшиться з новим керівництвом Держдепу Клімкін Країни "Великої сімки" підтримують продовження санкцій / фото twitter.com/CanadaFP
Країни Великої сімки продовжать санкційну політику проти РФ.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Канади в Twitter.
"Міністр Христя Фріланд і голови МЗС G7 знову підтвердили нашу загальну повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема територіальному суверенітеті. Санкції, накладені на Росію у зв'язку з її неприйнятними діями в Україні, будуть продовжуватися", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини закликала до більш жорсткого курсу стосовно Москви.
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