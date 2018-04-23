Країни "Великої сімки" виступили за продовження санкцій проти РФ

Голови МЗС країн G7 підтвердили, що вони виступають за територіальну цілісність.

Країни Великої сімки продовжать санкційну політику проти РФ.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Канади в Twitter.

"Міністр Христя Фріланд і голови МЗС G7 знову підтвердили нашу загальну повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема територіальному суверенітеті. Санкції, накладені на Росію у зв'язку з її неприйнятними діями в Україні, будуть продовжуватися", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини закликала до більш жорсткого курсу стосовно Москви.