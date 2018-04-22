"Путін не цінує слабкості": міністр оборони Німеччини закликала до "жорсткішого курсу" щодо Москви

Анексія Криму і причетність Росії до погіршення ситуації на сході України перешкоджає поліпшенню відносин Росії із західними країнами, підкреслили в міноборони Німеччини.

Міністр оборони Німеччини закликала до більш жорсткого курсу стосовно Москви.

Про це Урсула фон дер Ляйєн заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 22 квітня, передає DW.

"Президент Путін не цінує слабкості", - вважає вона. На думку міністра, шляхом санкцій необхідно наполягати на виконанні Росією даних в Мінську обіцянок" до тих, поки не відбудеться пом'якшення ситуації.

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Поліпшенню відносин з Росією перешкоджає низка чинників, вважає фон дер Ляйєн. До них відносяться, зокрема, анексія Криму, причетність Росії до погіршення ситуації на сході України, руйнування сирійського Алеппо в результаті бомбардувань російської авіації і захист режиму Асада.

"Ключовою проблемою" фон дер Ляйєн вважає "образ ворога", який потрібен Кремлю, але не Заходу. У подібній ситуації важливо зберегти готовність до діалогу з Москвою "з позиції єдності і сили", вважає міністр.

Євросоюзу також необхідно "змінити механізм прийняття рішень", зокрема, з питань зовнішньої політики, вважає фон дер Ляйєн. Зараз для прийняття рішення потрібно схвалення всіх 28 членів ЄС. Однак ситуація в світі іноді вимагає швидкої реакції, зазначає міністр, тому треба ставити питання про можливість прийняття Євросоюзом рішень простою більшістю.

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Німеччини очікує "конструктивного внеску Росії" в мир в Україні та Сирії.