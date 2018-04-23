Місцезнаходження лідера протестів у Вірменії Пашиняна невідомо – адвокат

Правозахисник зазначив, що весь день намагався отримати інформацію про місцезнаходження Пашиняна від поліції та спецслужб.

Депутата національних зборів Вірменії і лідера протестного руху Нікола Пашиняна було переведено з Севанского відділу поліції, і зараз його місцезнаходження невідомо.

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Про це повідомляє «Радіо Азатутюн» (Радіо Свобода), посилаючись на адвоката Рустама Бадасяна. За його словами, начальник Севанского відділення поліції Віген Агекян не зміг надати інформацію про місцезнаходження опозиційного політика.

Адвокат зазначив, що весь день намагався отримати інформацію про місцезнаходження Пашиняна від поліції, Служби національної безпеки, Спеціальної слідчої служби, у віданні якої перебуває справа, але всі його спроби не увінчалися успіхом.

За оцінкою Бадасяна, нинішня ситуація грубо порушує право Нікола Пашиняна на захист.

Нагадаємо, про затримання Пашиняна в ході протестної ходи стало відомо 22 квітня.

Акції протесту проходять в Єревані з 13 квітня. Учасники акцій виступають проти призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Активісти періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щодня затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає. Прем'єр-міністр Серж Саргсян в суботу закликав опозиційного депутата та організатора протестів Ніколу Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати лише питання його відставки.