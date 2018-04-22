У Єревані затримали лідера протестів, поліція розганяє мітингувальників (фото)

Поліція застосувала шумові гранати для стримування розгніваних силовими діями демонстрантів. Правоохоронці відвели Нікола Пашиняна.

У неділю під час протестної ходи проти прем'єрства екс-президента Сержа Саргсяна в Єревані затримали лідера протестного руху, депутата національних зборів Вірменії Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Радио Азатутюн.

Коли хода на чолі з Пашиняном, яка прямувала в адміністративний район Еребуні, дійшла до вулиці Арцаха, на шляху ходи став поліцейський кордон в шоломах і зі щитами. Демонстранти спробували прорвати поліцейське оточення, між ними й силами поліції сталося зіткнення.

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Поліція застосувала шумові гранати для стримування розгніваних силовими діями демонстрантів. Правоохоронці відвели Нікола Пашиняна.

Потім поліцейські почали розгін демонстрації, із застосуванням сили вони затримували учасників акції.

Був затриманий також інший опозиційний депутат Сасун Мікаелян після того, як він звернувся до учасників мітингу із закликом не боятися і не розходитися. "Серж Саргсян виставив ультиматум нашій свободі", - заявив Мікаелян.

На даний момент є один постраждалий, його відвезли на машині "швидкої допомоги".

Акції протесту проти Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.