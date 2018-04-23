Лідера протестів у Вірменії Пашиняна випустили на волю

Опозиційний політик заявив, що усі затримані члени його руху мають бути звільнені за лічені хвилини.

Депутат національних зборів Вірменії і лідер протестів Нікол Пашинян був випущений на свободу разом з його соратниками Араратом Мірзояном і Сасуном Мікаеляном.

Як повідомляє News.am, на них чекали депутати їх парламентського блоку й адвокати.

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«Усі затримані члени нашого руху повинні вийти на свободу за лічені хвилини», – заявив Пашинян.

На питання, про що говорив Пашинян з першим віце-прем'єром Уряду Вірменії Кареном Карапетяном, він відповів, що про все розповість увечері на мітингу.

Нагадаємо, про затримання Пашиняна в ході протестної ходи стало відомо 22 квітня.

Акції протесту проходять в Єревані з 13 квітня. Їх учасники виступають проти призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром.

Активісти періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів. Поліція щодня затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян в суботу закликав опозиційного депутата та організатора протестів Ніколу Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати лише питання його відставки.