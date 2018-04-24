У Канаді в результаті наїзду мікроавтобуса загинули 9 осіб (відео)

Влада Канади не готова говорити про те, чи є подія терористичним актом.

У Торонто під час наїзду мікроавтобуса на пішохідний перехід загинули дев'ять осіб, ще 16 отримали травми. Водій затриманий. Про це повідомила поліція Торонто.

Читайте такожТрагедія у Німеччині: в кабіні фургона, який наїхав на людей, знайшли вибухівку (фото, відео)

Як передає РБК, мотиви, з яких мікроавтобус виїхав на тротуар, поліції поки встановити не вдалося. «На даний момент ще занадто рано говорити, що стало мотивом», - сказала трохи раніше журналістам представник поліції Торонто Меган Грей. Міністр громадської безпеки Канади Ральф Гудал трохи пізніше додав, що поліція веде розслідування інциденту. Він також заявив, що занадто рано говорити про те, чи є подія терористичним актом.

Як повідомляв УНІАН, водій намагався втекти. Через короткий час поліцейські зупинили машину в декількох кварталах від місця події.