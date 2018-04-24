Країни G7 можуть посилити санкції проти Росії

У заяві наголошується, що єдиний спосіб забезпечити стійке врегулювання конфлікту - це повне здійснення мінських угод.

Країни "Великої сімки" можуть розглянути питання про посилення санкцій щодо Росії у зв'язку з її діями на південному сході України.

Про це йдеться в підсумковій заяві зустрічі глав МЗС G7 в канадському Торонто. Міністри також заявили про "незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Це включає в себе наше невизнання порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України. Ми засуджуємо деградуючу ситуацію з правами людини на півострові, а також порушення і зловживання з боку Росії в Криму. Ми повністю підтримуємо зусилля у форматі Нормандії і Організації з безпеки і співробітництва в Європі з метою врегулювання конфлікту на сході України".

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У заяві наголошується, що єдиний спосіб забезпечити стійке врегулювання конфлікту - це повне здійснення мінських угод.

"Враховуючи відповідальність Росії в конфлікті, ми закликаємо Росію негайно стабілізувати ситуацію з безпекою на Донбасі. Нагадаємо, що тривалість економічних санкцій, пов'язаних з Донеччиною, явно пов'язана з повним і безповоротним виконанням Росією Мінських угод. Ці санкції можуть бути скасовані тільки в тому випадку, якщо Росія дійсно виконає свої зобов'язання, але ми також готові прийняти додаткові обмежувальні заходи, якщо цього вимагатимуть дії Росії", - сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" продовжать санкційну політику проти РФ.