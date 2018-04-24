Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря

Далі його кандидатура повинна бути схвалена на голосування повним складом Сенату США.

Комітет у закордонних справах Сенату США рекомендував затвердити кандидатуру Майкла Помпео, висунутого президентом Дональдом Трампом на посаду держсекретаря.

Про це повідомляє Reuters. На партійному голосуванні комітет схвалив призначення Помпео, при цьому всі 11 республіканців підтримали його.

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Далі його кандидатура повинна бути схвалена на голосування повним складом Сенату США.

Як повідомлялося, претендент на посаду держсекретаря Майк Помпео під час розгляду Комітетом США у закордонних справах його кандидатури має намір заявити про відмову США від "м'якої політики" відносно РФ.