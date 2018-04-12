Кандидат на посаду держсекретаря заявить про відмову США від "м'якої політики" щодо РФ - ЗМІ

У планах адміністрації Трампа вести жорстку політику щодо Росії.

Претендент на посаду держсекретаря Майк Помпео під час розгляду Комітетом США у закордонних справах його кандидатури має намір заявити про відмову США від "м'якої політики" відносно РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на текст промови, з якою повинен виступити Помпео на слухання в комітеті з міжнародних справ Сенату США.

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"Росія продовжує діяти агресивно, що їй дозволили зробити роки м'якої політики по відношенню до цієї агресії. Цьому прийшов кінець. Список дій адміністрацій, спрямованих на те, щоб підняти для Володимира Путіна ціну (його дій) - довгий", - йдеться в тексті промови.

Bloomberg відзначає, що на засіданні Помпео спробує переконати противників його призначення в планах адміністрації Трампа вести жорстку політику щодо Росії.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що відставка Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики.

Президент відзначив хороші стосунки з директором ЦРУ Майком Помпео, якого вирішив призначити новим держсекретарем.