Наїзд на натовп пішоходів в Торонто: поліція встановила особу водія

Слідство розглядає терористичну атаку як найбільш ймовірну версію наїзду вантажівки.

За підозрою в наїзді на групу пішоходів в Торонто затримали 25-річного Алека Мінассяна.

Про це 24 квітня в Twitter повідомила місцева поліція. Зловмисник раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, поінформував телеканал СТV News. Мотиви злочину поки що залишаються невідомими.

Джерела національної безпеки повідомили, що психічне здоров'я є основним напрямком поліцейського розслідування і що вони не виявили жодних ознак радикалізації.

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При цьому слідство вважає, що дії підозрюваного були навмисними. За даними Reuters, правоохоронці розглядають терористичну атаку як найбільш вірогідну версію інциденту.

Як повідомлялося, кількість загиблих при наїзді фургона в Канаді зросла до 10 осіб.