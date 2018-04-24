Наїзд на натовп пішоходів в Торонто: поліція встановила особу водія
За підозрою в наїзді на групу пішоходів в Торонто затримали 25-річного Алека Мінассяна.
Про це 24 квітня в Twitter повідомила місцева поліція. Зловмисник раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, поінформував телеканал СТV News. Мотиви злочину поки що залишаються невідомими.
Джерела національної безпеки повідомили, що психічне здоров'я є основним напрямком поліцейського розслідування і що вони не виявили жодних ознак радикалізації.
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При цьому слідство вважає, що дії підозрюваного були навмисними. За даними Reuters, правоохоронці розглядають терористичну атаку як найбільш вірогідну версію інциденту.
Як повідомлялося, кількість загиблих при наїзді фургона в Канаді зросла до 10 осіб.