Кількість загиблих при наїзді фургона в Канаді зросла до 10 осіб (фоторепортаж)
08:42, 24 квітня 2018Світ
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У лікарнях залишаються 15 постраждалих, водія, який перебував за кермом, затримано.
Зросла кількість загиблих в результаті наїзду фургона на пішоходів в Торонто (Канада).
Про це повідомляє телеканал CTV з посиланням на офіційні дані в Twitter. Згідно з повідомленням, загинули вже 10 осіб, в лікарнях залишаються 15 постраждалих.
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LATEST: 10 dead after van strikes pedestrians in Toronto, suspect identified as Alek Minassian https://t.co/vEh4psqqUG— CTV News (@CTVNews) April 24, 2018
Раніше повідомлялося про дев'ять загиблих та 16 постраждалих. Водія, який перебував за кермом, затримано, він намагався сховатися.
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