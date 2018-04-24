Кількість загиблих при наїзді фургона в Канаді зросла до 10 осіб (фоторепортаж)

У лікарнях залишаються 15 постраждалих, водія, який перебував за кермом, затримано.

Зросла кількість загиблих в результаті наїзду фургона на пішоходів в Торонто (Канада).

Про це повідомляє телеканал CTV з посиланням на офіційні дані в Twitter. Згідно з повідомленням, загинули вже 10 осіб, в лікарнях залишаються 15 постраждалих.

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LATEST: 10 dead after van strikes pedestrians in Toronto, suspect identified as Alek Minassian https://t.co/vEh4psqqUG — CTV News (@CTVNews) April 24, 2018

Раніше повідомлялося про дев'ять загиблих та 16 постраждалих. Водія, який перебував за кермом, затримано, він намагався сховатися.