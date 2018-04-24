Кількість загиблих при наїзді фургона в Канаді зросла до 10 осіб (фоторепортаж)

08:42, 24 квітня 2018
Світ
775 0

Зросла кількість загиблих в результаті наїзду фургона на пішоходів в Торонто (Канада).

Про це повідомляє телеканал CTV з посиланням на офіційні дані в Twitter. Згідно з повідомленням, загинули вже 10 осіб, в лікарнях залишаються 15 постраждалих.

Читайте такожУ Німеччині фургон в'їхав у натовп пішоходів, є жертви (відео)

Раніше повідомлялося про дев'ять загиблих та 16 постраждалих. Водія, який перебував за кермом, затримано, він намагався сховатися.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Канада#Торонто#фургон