"Русофобське підґрунтя очевидне": Лавров прокоментував заяву G7 про посилення санкцій проти Росії

На думку Лаврова, важливі міжнародні питання обговорюються в інших форматах.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив глав МЗС країн «Великої сімки» в русофобії через готовність запровадити нові антиросійські санкції за окупацію Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав журналістам у Пекіні.

«Мабуть, серйозних проблем, які вони можуть вирішити в своєму колі, у них на порядку денному не залишилось. Основні питання, які стосуються і які важливі для міжнародного економічного життя, міжнародного співтовариства загалом, обговорюються в інших форматах. Політичні питання, військово-політичні питання обговорюються в Раді безпеки і загалом у ООН. Економічні питання, звичайно, не можуть вирішуватись поза рамками «Групи двадцяти», де беруть участь разом із «сімкою» всі країни БРІКС і багато наших однодумців», - вважає Лавров.

«Що стосується підсумків зустрічі міністрів закордонних справ у Торонто, то звичайно, русофобське підгрунтя там очевидне. На жаль, цією русофобською, дуже слизькою лінією пішли й ті країни «Сімки», які запевняють нас у тому, що вони не поділяють спроб ізолювати Росію» - підкреслив Лавров.

Він заявив, що Росія відстоюватиме свої позиції й «терпляче чекатиме», поки партнери усвідомлять «абсолютну безвихідь і безперспективність подібних дій».

Як повідомляв УНІАН, у підсумковій заяві зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" в канадському Торонто йдеться про те, що країни G7 можуть розглянути питання про посилення санкцій відносно Росії у зв'язку з її діями на південно-сході України.