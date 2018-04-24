Захід знайшов спосіб обійти вето Росії в Радбезі ООН – The Guardian

Досі Росія 11 разів користувалася правом вето в Радбезі ООН, блокуючи проекти резолюцій щодо Сирії.

Країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії.

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Як повідомляє DW.com з посиланням на британську газету The Guardian, йдеться про резолюцію "Єдність заради миру", ухвалену в 1950 році. Цей документ ухвалювали на той випадок, якщо Радбез ООН не зможе реалізовувати свої повноваження у сфері безпеки через суперечки постійних членів.

За даними видання, резолюція дозволяє дев'ятьом із 15 членів Ради безпеки ООН обійти вето та винести будь-яке питання на загальне голосування в Генасамблеї ООН, яка нараховує 193 держави-члени. Для ухвалення рішення необхідні дві третини голосів Генасамблеї.

Досі Росія 11 разів користувалася правом вето в Радбезі ООН, блокуючи проекти резолюцій щодо Сирії. Активність держав Заходу посилилася після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, яка відбулася в ніч на 7 квітня. За даними гуманітарних організацій, вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами на місто. Десятки людей загинули, а ще сотні звернулися до лікарень.