Росія в РБ ООН ветувала проект резолюції по Сирії

США запропонували створити спеціальний незалежний механізм розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії.

Росія застосувала право вето до резолюції по Сирії, запропонованої США в Раді Безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Проект резолюції підтримали 12 країн, Росія і Болівія виступили проти, Китай утримався.

Зазначимо, що для ухвалення резолюції потрібно мінімум 9 голосів "за" і відсутність вето від постійних членів РБ ООН (Росії, США, Китаю, Франції, Великобританії).

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"Ця резолюція є абсолютним мінімумом, який може зробити Рада Безпеки, щоб відповісти на атаку", - заявила постійний представник США Ніккі Хейлі перед голосуванням.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя перед голосуванням також попередив, що Росія заблокує цей варіант резолюції, додає ТАСС.

"Навіть якщо припустити неймовірне і припустити, що такий проект буде прийнятий, то на формування механізму проведення перевірки буде потрібно кілька місяців", - сказав Небензя.

"Ви не хочете чути, що в сирійській Думі не було виявлено слідів хімічної атаки", - підкреслив постпред.

США запропонували створити спеціальний незалежний механізм розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії.

Нагадаємо, напередодні Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН заявила, що США дадуть відповідь на хімічну атаку в Сирії незалежно від того, чи прийме Рада Безпеки ООН резолюцію, чи ні.