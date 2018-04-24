Ізраїль пригрозив знищити російські ЗРК С-300 у Сирії в разі конфронтації

За словами Лібермана, проблемою для Ізраїлю є не Росія, адже російські системи ППО вже розміщені в Сирії і не використовувалися проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія знищить зенітно-ракетні комплекси С-300 сирійців, якщо вони будуть задіяні проти літаків ізраїльських Військово-повітряних сил, заявив міністр оборони країни Авігдор Ліберман в інтерв'ю виданню Ynetnews.

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«Якщо ці озброєння будуть використані проти нас, ми будемо діяти проти них. Ясно повинно бути одне: якщо хто-небудь буде стріляти по нашим літакам, ми його знищимо», — заявив Ліберман, передає РБК.

«Для нас важливо, щоб оборонні озброєння, які передають російські Сирії, не застосовувалися проти нас», — уточнив Ліберман.

Міністр пояснив, що Ізраїль «не втручається у внутрішні справи Сирії, але, з іншого боку, ми не дозволимо Ірану наповнити [країну] сучасними системами озброєння, які були б спрямовані проти Ізраїлю». За словами Лібермана, проблемою для Ізраїлю є не Росія, адже російські системи ППО вже розміщені в Сирії і не використовувалися проти Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, за даними The Guardian, Захід знайшов спосіб обійти вето Росії в Радбезі ООН.