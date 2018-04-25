Сенат США затвердив нового голову Агентства нацбезпеки і Кіберкомандування

Ним стане 54-річний генерал-лейтенант Пол Накасоне.

Сенат США затвердив кандидатуру, яку раніше висунув президент Дональд Трамп, на пост голови Агентства національної безпеки (АНБ) і Кіберкомандування США.

Про це повідомляє Politico. Ним стане 54-річний генерал-лейтенант Пол Накасоне.

"Кандидатура генерала-лейтенанта Пола Накасоне була одноголосно підтверджена голосуванням Сенату, тепер він стане главою обох організацій", - йдеться в повідомленні.

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Він змінить на посаді адмірала Майкла Роджерса, який займав її з 2014 року.

Раніше повідомлялося, що комітет у закордонних справах Сенату США рекомендував затвердити кандидатуру Майкла Помпео, висунутого президентом Дональдом Трампом на посаду держсекретаря.