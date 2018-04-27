Журналісти розсекретили ім'я третьої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Преса вважає, що малюка назвуть на честь чоловіка королеви Вікторії і для нього вже нібито зарезервована своя сторінка на сайті.

Британські журналісти провели розслідування і вирішили, що довгоочікуване ім'я новонародженої третьої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон вже «випадково розкрив» Букінгемський палац.

Як пише видання Daily Star, при спробі набрати в пошуковому рядку www.royal.uk/prince-albert видається відповідь: «Доступ заборонений».

Якщо ж вводяться інші імена — наприклад, принц Олександр або Артур, слідує відповідь: «Сторінка не знайдена». Преса робить висновок, що сторінка зарезервована для нового члена сім'ї на ім'я Альберт.

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Раніше повідомлялося, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила третю дитину. Хлопчик з'явився на світ об 11:01 за місцевим часом, важить він 3,94 кг. Принц Вільям перебував зі своєю дружиною під час пологів.