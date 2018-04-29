Північна Корея змінить часовий пояс заради синхронізації з Південною

Обидві Кореї десятиліттями використовували один часовий пояс, поки у 2015 році Північ не створила свій власний «Пхеньянський час».

Лідер КНДР Кім Чен Ин повідомив про плани переходу своєї країни e один часовий пояс з Південною Кореєю та Японією.

Як повідомляє CTV News, про це розповів прес-секретар президента Південної Кореї Мун Чже Іна за підсумками історичних переговорів президента з північнокорейським лідером 27 квітня.

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Відзначається, що обидві Кореї десятиліттями використовували один часовий пояс, поки у 2015 році Північ не створила свій власний «Пхеньянський час», відвівши стрілки годинника на 30 хвилин назад.

У Північній Кореї це рішення пояснили зусиллями щодо «викорінення спадщини японського колоніального правління». Місцевий час у Сеулі та Токіо однаковий – 9 годин попереду Грінвіча.

Рішення Пхеньяну, як наголошується, спрямоване на полегшення подальшої комунікації КНДР з Південною Кореєю та США.

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 квітня, лідери двох Корей провели історичну зустріч у прикордонній селі Пханмунджом (на території Південної Кореї). Після переговорів лідери двох країн анонсували підписання наприкінці 2018 року мирного договору, який покладе край війні між двома країнами, яка формально триває з 1953 року. Зокрема, глави держав підписали Декларацію Панмунджома за мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові.