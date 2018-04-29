Кім Чен Ин пообіцяв закрити головний ядерний полігон КНДР у травні

Лідер КНДР пообіцяв допустити до спостереження за закриттям полігона південнокорейських та американських журналістів.

Лідер Північної Кореї Ким Чен Ин пообіцяв, що головний полігон для проведення ядерних випрбувань у його країні буде закрито вже у травні.

Як повідомляє Bloomberg, про це повідомив представник президента Південної Кореї Мун Чже Іна за підсумками історичних переговорів президента з північнокорейським лідером 27 квітня.

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Зазначається, що Ин пообіцяв допустити до спостереження за закриттям полігона південнокорейських та американських журналістів.

Лідер КНДР розповів президенту Південної Кореї, що два тунелі ядерного полігону наразі усе ще у хорошому стані, спростувавши інформацію про те, що об’єкт зазнав серйозних ушкоджень і більше не придатний до використання.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 квітня, лідери двох Корей провели історичну зустріч у прикордонному селі Пханмунджом (на території Південної Кореї). Після переговорів лідери двох країн анонсували підписання наприкінці 2018 року мирного договору, який покладе край війні між двома країнами, яка формально триває з 1953 року. Зокрема, глави держав підписали Декларацію Панмунджома за мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові.